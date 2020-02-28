Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube - Son Dakika

Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, Tandoğan Mahallesinde yeni şubesini hizmete açtı.

Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, Tandoğan Mahallesinde yeni şubesini hizmete açtı.


Büyükşehir Belediyesi iştirakçilerinden Esenlik Şirketi bünyesinde yer alan süper marketlere bir yenisi daha eklendi. Zincir mağazalar ile büyümeye devam eden Esenlik Marketlerin son şubesi Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde Malatyalıların hizmetine açıldı. Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, açılışa özel indirimlerin de olduğunu söyleyerek yeni marketlerinin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Marketlerinin açılışı için tören planladıklarını ancak Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar nedeniyle iptal ettiklerini belirten Ünlü, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. Esenlik Marketlerin her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getiren Ünlü, yeni şubelerinin Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bugün itibariyle hizmete girdiğini belirtti. 330 metrekarelik alanda 2 kasa ve 7 çalışanla faaliyet göstereceklerini aktaran Ünlü, "Açılış nedeniyle 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında birçok üründe özel indirimler yapılacak. Malatya'nın öz malı olan Esenlik Süper Marketler, halktan aldığını halka vererek emin adımlarla büyümeye devam edecektir" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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