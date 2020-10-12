Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı - Son Dakika

Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı

12.10.2020 15:26
Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, son bir yılda elektrik tüketiminde yaptığı tasarruf ile 1 milyon TL'yi kasasında bıraktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, son bir yılda elektrik tüketiminde yaptığı tasarruf ile 1 milyon TL'yi kasasında bıraktı.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, göreve gelmeleri ile birlikte birçok kalemde tasarrufa gidildiğini bunlardan en önemli kalemin ise elektrik tüketiminde yaşandığını söyledi.

Şirket olarak en zorunlu giderlerinin başında elektriğin geldiğini belirten Genel Müdürü Ünlü, "Kamu kaynaklarının sorumlu ve bilinçli kullanımına had safhada özen gösteren kuruluşumuz, 2020 döneminde de önceden olduğu gibi bu gider kalemini olabildiğince azaltmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına çalışmalarda bulunmuştur" dedi.

Bu kapsamda Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak, elektrik tedarik sürecinde Kolen Elektrik ile sözleşme imzaladıklarını ve bu sayede aylık yüzde 28'lere varan indirim elde ettiklerini belirten Ünlü, böylece son bir yılda 1 milyon TL tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf edilen bu tutarın kamu yararına çevrildiğini ifade eden Ünlü, "Elektrik fiyatlarında değişimler de göz önüne alındığında bu tasarruf tutarının 2020'nin sonuna kadar artarak devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Bundan önceki senede olduğu gibi 2020'de de devam eden tasarruflu tedarik anlayışımız bundan sonra da dikkat ve özen ile sürdürülecektir. Bu bağlamda Elektrik birimimiz en doğru ve en verimli tedarik tipini belirlemek ve elektrik enerjisini en doğru fiyattan tedarik edebilmek için çalıştığımız firma ile sürekli görüşme ve istişare halindeyiz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Ünlü, piyasadaki gelişmeleri, değişimleri, yeni mevzuat ve uygulamaları da yakından takip ettiklerini belirterek "Ciddi bir gider kalemi olan elektrik faturalarında ay bazında 80-90 bin TL'lik tasarruflar sağlıyoruz. İnşallah daha da çok tasarruf sağlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı
Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı
Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Malatya, Esenlik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik'te yıllık 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandı - Son Dakika Ekonomi

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