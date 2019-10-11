Son Dakika Haberleri: Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı
Son Dakika Güncel Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı

Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 'Zenginleştirilmiş Kütüphane' olarak bilinen Z-Kütüphane Esentepe Anadolu Lisesinde açıldı.

Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 'Zenginleştirilmiş Kütüphane' olarak bilinen Z-Kütüphane Esentepe Anadolu Lisesinde açıldı.


Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, ADYÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sayad Kocahan ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu tarafından kütüphane açıldı.


Açılış sonrasında davetliler kütüphaneyi gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ödeneği ile oluşturulan kütüphaneyi davetliler çok beğendiklerini ifade etti.


Açılışta konuşan Okul Müdürü Evren İnan, "Okulumuza çok değerli katkılar sunacağına inandığımız Z-Kütüphanenin öğretmen ve öğrencilerimizin uğrak yeri haline geleceğine gönülden inanıyorum" dedi. Kütüphanede özellikli bilgisayarlar, seçkin yazarlardan derlenmiş binden fazla eserin bulunduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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