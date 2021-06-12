Esentepe'de Köşe Bucak Temizlik Hareketi - Son Dakika

ESENTEPE'DE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK HAREKETİ Düzce Belediyesi tarafından başlatılan, "Köşe Bucak Temizlik Seferberliği" kampanyası sürüyor. Her hafta bir mahallede detaylı temizlik çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta Bahçeşehir bölgesi Esentepe Mahallesi'ni "köşe bucak" temizledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Temiz Şehir Düzce" sloganıyla başlattığı "Köşe Bucak Temizlik Seferberliği" çalışmaları devam ediyor. Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapıyor.

20 PERSONEL 5 ARAÇ İLE SAHADALAR

Bahçeşehir bölgesinin en büyük Mahallelerinden olan Esentepe'de sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. 20 personel 1 kamyon, 2 iş makinası, 2 süpürge ve 3 tankerin katıldığı temizlik çalışmalarında Mahalledeki ana arterler ve ara sokaklar baştan başa temizlendi.

Çalışmalar kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanırken, çöp konteynerleri de dezenfekte edildi. Gelişi güzel atılan moloz ve atıklar da iş makinaları yardımı ile kaldırıldı. Bölgede yoğun bir çalışma mesaisi harcayan Temizlik işleri Müdürlüğü, vatandaşların daha temiz ve ferah bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.