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Esentepe'de yol düzenleme çalışması

13 dakika önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta yol yenileme çalışması başlatıldı.

Esentepe'de yol düzenleme çalışması, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta yol yenileme çalışması başlatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Düzenlemiş olduğumuz program çerçevesinde hasar gören yol ve kaldırımlarda düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta ki beton yolu yeninden düzenlemek üzere çalışma başlattılar. Sırasıyla kısa zamanda yollarımızı, kaldırımlarımızı ve çevre düzenlemelerimizi yaparak güzel bir iş ortaya koyacağız" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
Cemal Akın, Esentepe Mahallesi, Bartın, Güncel
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