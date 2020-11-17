Esentepe Mahallesi'nin emekli ve üniversite mezunu çiftçileri - Son Dakika

Esentepe Mahallesi'nin emekli ve üniversite mezunu çiftçileri

17.11.2020 11:17
Esentepe Mahallesi'nin emekli ve üniversite mezunu çiftçileri, System.String[]

Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi'nde bu yıl 5 bin ton elma üretilirken, mahalledeki üreticilerin yüzde 80'i emekli ve üniversite mezunu.

Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi'nde bu yıl 5 bin ton elma üretilirken, mahalledeki üreticilerin yüzde 80'i emekli ve üniversite mezunu.

İlçeye bağlı köy iken 7 sene önce yapılan referandum sonucu Göktepe beldesinin mahallesi olan Esentepe'de 600 kişi yaşıyor.

Mahallede yaşayan 520 kişi farklı illerde çalıştıktan sonra emekli olarak memleketlerine dönenlerden oluşuyor. Birçoğu öğretmenlikten emekli olan bu insanlar, yıl boyu çalışarak babadan kalma arazilerde elma, kiraz, üzüm gibi meyveler yetiştirip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine, Esentepe'nin Orta Toroslar'da doğa harikası güzellikleriyle bilindiğini söyledi.

Esentepe'nin en büyük özelliğinin eğitim seviyesinin yüksekliği olduğunu ifade eden Doğan, "Köyümüzden 500'den fazla öğretmen, onlarca doktor, hakim, savcı çıkmıştır. Buralarda herkes köylerini terk ederken, Esentepe'nin halkı emekli olduğunda mutlaka köylerine gelir. Şimdi 600 olan nüfus yaz gelince 2 bine yaklaşır." diye konuştu.

Mahalledeki üreticilerin büyük kısmı emekli ve üniversite mezunu

Esentepe'nin dağlık bir alanda kurulu olduğunu ve tarım arazilerinin az olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Mahallede hiç sulama suyu yok. Araziler yamaçlarda, ufak ufak yerler. Emeklilerimiz köylerine geldikten sonra bu arazileri iş makineleriyle, insan gücüyle düzelterek tarım arazisine çevirmeye başladılar. Sulama suyu olmadığı için bahçelerimiz en az 3 kez çapalanır. Geçen yıl 10 bin ton elma üretimi olmuştu. Fakat bu yıl rekolte, kuraklık ve salgından dolayı insanların bahçelerine düzenli bakamaması nedeniyle 5 bin ton civarında gerçekleşti. Bunun yanında 2 bin tona yakın kuru üzüm üretilir. Mahalledeki üreticilerin büyük kısmı emekli ve üniversite mezunu. Yenilikleri takip ederler, üretirler. Emekli olduktan sonra köyüne dönen bu insanlar, çalışmaya devam ediyor, üretim yapıyorlar. Çevrelerine örnek oluyorlar. 'Ben nasıl olsa emekliyim, kenarda oturur maaşımı harcarım.' demiyorlar."

Hatice Şahin de vergi dairesinde 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatarak ardından doğup büyüdüğü Esentepe'ye taşınarak çiftçilik yapmaya başladığını aktardı. Şahin, "Babadan kalma arazilerimizde eşimle tarım yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl 20 ton elma üretmiştik. Bu yıl 5 ton kadar elmamız, 2 tona yakın kuru üzümümüz oldu. Üretmek çok güzel bir duygu." dedi.

"İnsanlarımız emekli olduktan sonra köylerine gelerek yerleşiyor"

71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Avni de mahallenin ekim alanlarının az olması nedeniyle eğitime önem verildiğini bildirdi.

Öğretmen veya devlet memuru olmanın mahalledeki insanlar için bir "kurtuluş" olduğunu dile getiren Avni, "Bu yüzden köy dışında oldukça fazla bir nüfusumuz var. İnsanlarımız emekli olduktan sonra köylerine gelerek yerleşiyor. Bu insanlar üretim yapıyorlar. Şu anda köy halkının yüzde 80'i emekli. Emeklilerin de büyük kısmı öğretmen." diye konuştu.

Avni, önceki senelerde mahallede 10 bin tona yakın elma üretildiğini ancak bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü vurgulayarak, "Babalarımız bu köyü terk etmemişler. Bizler de onların hatırasını yaşatmak, doğup büyüdüğümüz yerlere borcumuzu ödemek için emekli olunca buraya geri dönüyoruz. Köyümüzü seviyoruz." dedi.

Esentepe Mahallesi, Üniversite, Esentepe, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Esentepe Mahallesi'nin emekli ve üniversite mezunu çiftçileri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi
İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor         
11:17
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esentepe Mahallesi'nin emekli ve üniversite mezunu çiftçileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei