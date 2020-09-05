Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi - Son Dakika

Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi

Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından temeli atılarak, Esentepe kırsal mahallesinde yapımına başlanan modern sosyal tesis inşaatında sona gelindi.

Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi, System.String[]

Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından temeli atılarak, Esentepe kırsal mahallesinde yapımına başlanan modern sosyal tesis inşaatında sona gelindi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Temmuz ayında temelini attığı ve Esentepe kırsal mahallesi vatandaşlarını yıllar sonra sosyal tesise kavuşturacak olan projenin sonuna gelindi. İnşaat çalışmalarını ve yapılan işleri Araban ilçe Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık yerinde inceledi.

Çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, "Yıllardır yapımı gündemde olan ve bu güne kadar bir türlü inşaatına başlanmayan, bu yıl önümüzdeki yıl diye yıllarca ertelenen Esentepe kırsal mahallemizin Sosyal Tesisi temeli Temmuz ayında Belediye Başkanımız Hasan Doğru tarafından törenle atılmıştık. Bu güne kadar ki aradan geçen kısa bir süre içerisinde kaba inşaatı tamamlanmış olan Esentepe mahallemizdeki sosyal tesis inşaatımızın en kısa zamanda da tamamlanması için Araban Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sosyal tesisimizin inşaatı tamamlandığında Esentepe mahallemizin sakinlerinin uzun yıllardan beri yaşadığı taziye evi sıkıntısı yıllar sonra ortadan kalkmış olacak. Araban ilçesi Belediye Başkanımız Sayın Hasan Doğru tarafından bizzat temeli atılarak inşaatına başlanan Esentepe Mahallesi Sosyal Tesis inşaatımızı en kısa sürede tamamlayıp Esentepe'li vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılacak sosyal tesisle vatandaşların taziye evi sıkıntılarının ortadan kalkacağını ifade eden Fırat Ümit Işık, "Esentepe mahallemizde bu güne kadar bir sosyal tesisin olmaması yüzünden mahallede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır taziyelerde ve sosyal aktivitelerde büyük sıkıntılar yaşıyordu. Araban Belediyesi olarak Esentepe kırsal mahallemizin girişindeki 430 metre kare alanın,110 metre karelik alanında inşaat alanı bulunan arsanın birinci katında ayrı ayrı girişleri bulunan kadın ve erkek 2 adet lavabo olacak. 2 adet mutfak olmak üzere taziye evi ikinci katında ise İmam Evi olarak iki katlı inşa ettiğimiz modern sosyal tesis inşaatımızın tamamlanan kaba inşaatını yerinde görüp inceledik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hasan Doğru, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esentepe Sosyal Tesis inşaatında sona gelindi - Son Dakika

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