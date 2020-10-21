Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak - Son Dakika

Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak

21.10.2020 12:15
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak, System.String[]

Kepez Belediyesi, Esentepe ve Erenköy mahallelerinin alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlı yollarını yeniliyor.

Kepez Belediyesi, Esentepe ve Erenköy mahallelerinin alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlı yollarını yeniliyor. İki mahallede 10 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Esentepe Mahallesi'nin kuzeyinde yer alan Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi'nin asfaltını yeniledi. Caddeye 4 bin ton asfalt döküldü. Müdürlük ekipleri şimdi de Esentepe Mahallesi'nin hizmet ömrünü tamamlayan parke taşlı sokaklarında sıcak asfalt çalışması başlattı. Asfalt çalışması, 5422, 5419, 5418, 5413, 5435 ve 4875 sokaklarda yapılıyor. Asfalt serimi öncesi alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşları, iş makineleriyle sökülerek, kamyonlarla Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine taşınıyor. Daha sonra kırmızı kodu ve tesviyesi yapılan sokaklara finişer makinesiyle asfalt seriliyor. Uzunluğu 3132 metre, eni 11 metre olan yollarda 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi'nin 17 sokağının asfaltlanmasını da 2021 programına aldı.

Erenköy'ün de taşlı yolları yenileniyor

Esentepe ile sınır olan Erenköy Mahallesi'nin parke taşlı yolları da sıcak asfaltla yenileniyor. Mahallede 4875 sokakta tamamlanan asfalt çalışması 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda devam edecek. Erenköy Mahallesi'nde 2 bin metre uzunluğunda ve 11 metre enindeki yollarda 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak
Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Esentepe, Erenköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esentepe ve Erenköy'e 10 bin ton asfalt yapılacak - Son Dakika

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