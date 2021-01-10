Kayseri'de Esentepe'ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar başladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'nde Abdülhamid Han Bulvarı'nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'na bağlayacak yolun alt yapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 kilometre uzunluğundaki yol gidiş geliş şeklinde ve yaya yolları ile bisiklet yolunu kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, 2020 yılında 170 kilometre asfalt serimi ile bir rekora imza attıklarını belirtti.

İlçede seri ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde iki önemli bulvar arasında bağlantı sağlayacak yeni yolumuzun alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı kurumlarının çalışması da yapıldıktan sonra yolumuzda üst yapı çalışması olacak. Burada seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. İhtiyaçları hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Burada uzunluğu 1 kilometre, genişliği ise 25 metre olan yeni bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Gidiş geliş olan bu yol ile bu bölgede trafik rahatlayacak ve seri hale gelecektir. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık. Planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."