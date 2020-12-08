Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı - Son Dakika

Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı

08.12.2020 11:57
Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı, System.String[]

Esentyurt'taki PTT Yenikent şubesinde çalışan PTT görevlileri, iki kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Esentyurt'taki PTT Yenikent şubesinde çalışan PTT görevlileri, iki kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Dün akşam saat 5.00'ten sonra meydana gelen olayda, iki kişi iddiaya göre "Kargomu neden eve getirmiyorsunuz?" diyerek PTT Yenikent şubesi çalışanlarına saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arabadan inen iki kişi, PTT önünde sırada bekleyen diğer müşterilerin arasına girerek PTT çalışanlarıyla sözlü tartışmaya başlıyor. Daha sonra PTT çalışanlarına yumruk atarak darp etmeye başlayan iki kişi, bina dışarısına çıkartılmaya çalışılıyor.

Bina dışarısında eline kaldırım taşı alan zanlılardan biri önce çalışanların üzerine daha sonra ise PTT binasına atıyor.

Olay sonrası yaralanan 3 PTT çalışanı hastaneye giderek tedavi olurken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Yenikent, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı - Son Dakika


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