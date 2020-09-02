Esenyamaç göleti tarımda çiftçilere ekonomik gelir sağlayacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum'un Oltu ilçesindeki Esenyamaç Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini, bitmesi halinde 410 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum'da yaptığı yatırımlarla kentte mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini bildirdi.

Erzurum'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu göletin tamamlanmasıyla 410 dekar tarım arazisinin sulanması ve bölge insanına ek gelir sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.