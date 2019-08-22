Son Dakika Haberleri: Esenyazı'da 19 Km'lik İçme Suyu Çalışması Başladı
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Esenyazı'da 19 Km'lik İçme Suyu Çalışması Başladı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi'nde 19 kilometrelik içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına başladı.

Esenyazı'da 19 Km'lik İçme Suyu Çalışması Başladı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile Manisa'nın dört bir yanında özlenen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Proje kapsamında MASKİ'nin çalışma yürüttüğü Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde içme suyu şebeke döşeme işi de start aldı. 12 kilometrelik ana kanalizasyon hattı imalatında hızla sona doğru ilerleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, şimdi de 19 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesini yenileyerek altyapı sistemini tamamıyla modern hale getirecek. Son olarak da 50 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı uygulaması ile üstyapı da sağlıklaştırılacak.

"Mahallemiz komple yepyeni olacak"

Esenyazı Mahalle Muhtarı Hüseyin Araz, "Mahallemizin içme suyu çalışmaları güzel bir şekilde başladı. Çalışmalardan gayet memnunuz. İşin kontrolü ya da danışmak konusunda ne zaman arasak irtibat kurabiliyoruz. MASKİ'yle sürekli iletişim halindeyiz. Eski hatlarımız hemen her gün patlak ve arızaya sebep oluyorken, şuan hepsi yenileniyor. İnşallah en yakın zamanda bittiği günleri de hayırlısıyla görürüz. Taşlarımız da döşenince mahallemiz komple yepyeni olacak. Hizmetlerinden ötürü başta Cengiz Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:15 Kaynak: Bültenler
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