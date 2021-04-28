Esenyur'ta yolcu otobüsünün 5 araca çarpma anı kamerada - Son Dakika

Esenyur'ta yolcu otobüsünün 5 araca çarpma anı kamerada
28.04.2021 14:26
Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu.
Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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