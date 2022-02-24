ESENYURT AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN İKİNCİ BİNASI AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN İKİNCİ BİNASI AÇILDI

24.02.2022 15:29

ESENYURT Kaymakamlığı'nca ilçe genelinde yaşayan kadınların meslek edinmesini amaçlayan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM), ikinci binası açıldı.

ESENYURT Kaymakamlığı'nca ilçe genelinde yaşayan kadınların meslek edinmesini amaçlayan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM), ikinci binası açıldı.

Esenyurt Kaymakamlığı, kadınlara yönelik çeşitli meslek eğitimleri, aile, toplum, ahlak, sağlık, dini ve manevi değer eğitimi almalarını destekleyen Aile Destek Merkezi'nin ikinci kurs binasını açtı. Programa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve davetliler katıldı. Kurdele kesim töreninin ardından Kaymam Karagül, binayı gezerek bilgi aldı. Proje kapsamında okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma eğitimi, yabancı uyruklulara Türkçe eğitimi, çocuk gelişimi, Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitimi, dikiş, el sanatları, kuaför, mum ve sabun yapımı, işaret dili, pilates- zumba eğitimi veriliyor. Ayrıca binada kreş hizmeti, seminer faaliyetleri, psiko-sosyal görüşme odası yer alıyor. Toplamda 557'si yabancı olmak üzere bin 524 kadın projeden faydalanıyor.

İSTANBUL'DA İLK DEFA ESENYURT'TA UYGULANMAKTADIR

Kurs binasını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Aile Destek Merkezi, İstanbul'da ilk defa Esenyurt'ta uygulanmaktadır. Biz geçen ilk kurs binamızı açmıştık. Bu açtığımız ise ikincisi. Şu ana kadar biz burada 3 bine yakın Esenyurtlu kadınlarımızı, bu kurslarımızda eğitmek için kolları sıvadık. Burada kurslar, spor faaliyetleri ile kadınlarımız için tam sosyal bir alan düzenledik. Aile Destek Merkezlerimizdeki kursları bitirdikten sonra kendilerine iş kuran kadınlarımız da var. Bu İçişleri Bakanlığımızın düzenlenen Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında yaptığımız bir uygulama dedi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Vural Karagül, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN İKİNCİ BİNASI AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN İKİNCİ BİNASI AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement