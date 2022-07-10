ESENYURT, Akçaburgaz Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle birçok iş yerini su bastı. Bir arabanın da yağışla birlikte sürüklendiği yerde kaldığı görüldü. Su basan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ESENYURT AKÇABURGAZ'DA BİRÇOK İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI - Son Dakika

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