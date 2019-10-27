Son Dakika Haberleri: Esenyurt Ardahanlılar Platformundan futbol turnuvası
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Esenyurt Ardahanlılar Platformundan futbol turnuvası

17 dakika önce

Esenyurt Ardahanlılar Platformu, her pazar futbol turnuvası düzenliyor.

Esenyurt Ardahanlılar Platformu, her pazar futbol turnuvası düzenliyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde farklı kategorilerde, çeşitli meslek gruplarından kişilerin de yer aldığı 24 takım, her pazar karşı karşıya geliyor.

Turnuvalar, çocuklara sportif açıdan örnek olmayı ve gelecek nesilleri kötü alışkanlıklardan kurtarmayı hedefliyor.

Platform Başkanı Güven Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turnuvaların 10'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

İş adamı, doktor, hakim, savcı, avukat ve mühendis gibi mesleklerden kişilerin de yer aldığı takımların, Esenyurt'taki özel bir sahada top koşturduğunu dile getiren Yıldırım, "Tabii asıl amacımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında hareket etmektir. Futbol turnuvaları esnasında şehitlerimizi anıyoruz, yakınlarını onurlandırıyoruz, onlara plaketler veriyoruz. Ayrıca 35 yaş üstü futbolcularımızın bir görevi de gelecek nesillere örnek olmak." diye konuştu.

Alihan Akkoç ise iş adamı olduğunu ve platformun kurduğu takımlarda yer aldığını belirterek, "Burada çeşitli meslek gruplarından arkadaşlar var. Sosyal hayata dair güzel işlere imza atıyorlar. Gelecek kuşaklar onların sayesinde sokaklarda kötü alışkanlıklar edinmek yerine babalarını ve büyüklerini örnek alarak yeşil sahaları seçiyorlar. Ben de her hafta sonu bu sahalarda arkadaşlarımızla top koşturuyorum." ifadesini kullandı.

Dokuz hafta sürecek turnuvalar sonucunda final maçı gerçekleştirilecek ve şampiyon olan takıma çeşitli ödüller verilecek.

Esenyurt Ardahanlılar Platformundan futbol turnuvası

Esenyurt, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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