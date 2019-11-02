Son Dakika Haberleri: Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

6 saat önce

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı., System.String[]

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerini terk ederken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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