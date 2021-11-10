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Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurtlu gençlerle Gebze'de Gençlik Kampı'nda buluştu - Son Dakika

Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurtlu gençlerle Gebze'de Gençlik Kampı'nda buluştu

10.11.2021 16:58
Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurtlu gençlerle Gebze'de Gençlik Kampı'nda buluştu

Gençlerle birlikte çeşitli aktivitelere katılan Başkan Bozkurt, "Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel anlar paylaşmak çok güzeldi" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle,? Gebze Troltunga Camping'de yapılan Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Esenyurtlu gençler kampta at binme, ziplayn, voleybol ve parakort gibi aktivitelerle doyasıya eğlendi. Çadırların ortasında kamp ateşi yakan gençler, bilgi yarışmasına katıldı, ardından şarkılar ve türküler söyledi. İlk defa böyle güzel bir kamp deneyimi yaşadıklarını söyleyen gençler, Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

"GENÇLERİ ANLAMAK İÇİN BİR FIRSAT OLDU"

Sonbaharda ağaçların renk cümbüşüne çevirdiği doğal bir ortamda gençlerle çadır kuran ve aktivitelere katılan Başkan Bozkurt, gençlerle olmaktan keyif aldığını ifade etti. Birçok platformda da gençlere: "Siyasete girme nedenim sizlersiniz" diyen Başkan Bozkurt, "Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel anlar paylaşmak çok güzeldi. Gençleri anlamak için de bir fırsat oldu. Onların isteklerini dinledik. Neler istiyorlar, biz bu konuda neler yapabiliriz, arkadaşlarımızla konuştuk. Tabi bu bir deneme kampıydı. Bundan sonra devamı gelecek. Söyleşilerin olduğu, güzel etkinliklerin olduğu başka kamplar da olacak. Ben çok keyif aldım. Onlar da keyif aldıklarını ifade ediyor. Bu etkinliği biraz daha konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

GENÇLER: "BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Daha önce de kamplara katıldığını, fakat böyle keyifli ve verimli bir kamp deneyimini ilk defa yaşadığını söyleyen Polat Berkay Bozkurt; "Bu kampta ata bindik, şarkılar söyledik. Hep beraber çekirdek çitledik, ateş başında patates kızarttık, sohbet ettik ve sabah yürüyüşü yaptık" dedi. Kampa katılan gençlerden Berkan Kılıç ise "Bizi böyle huzurlu, manzaralı ve keyifli bir ortamda buluşturduğu için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurtlu gençlerle Gebze'de Gençlik Kampı'nda buluştu

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Bozkurt, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurtlu gençlerle Gebze'de Gençlik Kampı'nda buluştu - Son Dakika


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