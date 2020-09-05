Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı. Sonucu sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulunan Bozkurt, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL