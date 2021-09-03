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Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam etti - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam etti

03.09.2021 13:29
Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam etti, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Esenyurt Belediyesi, bin 457 adet gıda kolisi dağıtarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmadı.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ağustos ayında ihtiyaç sahibi ailelere bin 457 adet gıda kolisi, 7 bin 200 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 7 bin 200 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 6 bin 626 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteği ile 'Eskart' yardımında bulundu.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 531 vatandaşı 'Hasta Nakil Ambulansı', bin 329 kişiyi de 'Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç' hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 97 vatandaşa 'Evde Sağlık', 15 kişiye düzenli olarak 74 seans 'Evde Fizik Tedavi' hizmeti vererek yanlarında oldu.

ÖZEL ÇOCUKLARIN YANINDA

Özel Eğitim Merkezi'nde 52 çocuğa 184 saat 'Dil ve Konuşma Terapisi' eğitimi, 48 çocuğa 179 seans 'Bireysel Eğitim', 10 çocuğa 34 saat 'Oyun Terapileri' ve 21 aileye 39 seans 'Psikolojik Danışmanlık' hizmeti verildi. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 48 vatandaşa 'Evde Temizlik', 26 vatandaşa 'Kişisel Bakım' hizmeti verirken 167 vatandaşa da 'Sağlıklı Beslenme' ve 'Diyet' programı uyguladı. Öte yandan 20 engelli vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi'nde verilen el sanatları, müzik, folklor ve üniversiteye hazırlık kurslarından faydalandı.

BİN 85 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık ilçesi konumunda olan Esenyurt'ta vatandaşların istihdam etmesi için çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, iş arayanlar ile işveren firmaları buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Haziran ayı içerisinde bin 85 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

YOLLAR YENİLENİYOR

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde 3 bin 356 ton asfalt, 12 bin 879 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı.

19 BİN 520 KİLOGRAM MAMA DAĞITILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanları için 17 bin 854 kilogram mama dağıtımı yaptı. 573 hayvanın tedavisini yapan ekipler; 796 hayvanın aşılamasını gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, İstihdam, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam etti - Son Dakika


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