Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı

Son Güncelleme: 06.10.2023 17:26

Esenyurt Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı çalışmaları sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıkmasıyla ilgili sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında açıklama yaptı. Belediye, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kazı bölgesine ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini ve herhangi bir olumsuz durumun kalmadığını belirtti. Halk ve çevre sağlığı için ilçede ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Esenyurt Belediyesi tarafından açıklamada Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığına dair görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı, bölgede ilaçlama çalışması yapıldığı ve herhangi bir olumsuz durum kalmadığı kaydedildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizde yapımı süren parktaki kazı sırasında, yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bu durum üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kazı bölgesine geçerek ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştir. Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır. Halk ve çevre sağlığı için ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yerildi.

İşte belediyeden yapılan o açıklama;

Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
Kaynak: ANKA

Barbaros Hayreddin Paşa, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
17:26 Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
17:07 Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
17:02 A Milli Takım'da Selçuk Şahin sürprizi! Montella'nın yardımcısı oldu
16:58 Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
16:50 Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı
16:49 İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi
16:48 Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
16:49 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
16:33 Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 18:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement