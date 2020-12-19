Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor
19.12.2020 13:12
Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor Esenyurt Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama bıraktı.
Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor
İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama bıraktı.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçedeki besleme noktalarına su ve mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte ediyor. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak