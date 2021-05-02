Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti

02.05.2021 12:07

- Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti Esenyurt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor Esenyurt Belediyesi, Nisan ayı boyunca çalışmalarına devam ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve ev eşyası desteğinde bulundu.

- Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti

Esenyurt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Nisan ayı boyunca çalışmalarına devam ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve ev eşyası desteğinde bulundu. Sokak hayvanlar içinde 18 bin kilogram mama dağıttı.

Nisan ayı boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, 5 bin 202 adet 'Gıda Kolisi', 13 bin 110 adet 10 kilogramlık 'Patates' yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık 'Soğan' yardımı ve 7 bin 754 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteğinde bulundu. 'Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda' projesi kapsamında çiftçilerden alınan patates ve soğanları da gıda kolilerinin yanında dağıttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 bin 366 porsiyon 'sıcak yemek' desteği, 660 paket 'kahvaltılık' yardımı, 7 bin 754 adet 'alışveriş kartı', 'bebek bezi' ve 'mama' desteği, 419 adet 'bot, mont, ayakkabı ve kıyafet', 23 aileye 103 adet 'ev eşyası ve mobilya', 25 aileye ise 75 adet 'beyaz eşya' desteği sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmaya devam etti.

Halk sağlığı ön planda tutuldu

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 742 vatandaşı 'Hasta Nakil', bin 661 kişiyi 'Toplu Taşıma' hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 676 vatandaşa 'Evde Sağlık', 17 kişiye düzenli olarak 65 saat 'Fizik Tedavi' hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olmasına destek oldu.

Özel çocuklara destek

Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi'nde 50 çocuğa 199 seans 'Dil ve Konuşma Terapisi' eğitimi, 37 çocuğa 149 seans 'Bireysel Eğitim', 7 çocuğa 22 saat 'Oyun Terapileri' ve 22 aileye ise 118 seans 'Psikolojik Danışmanlık' düzenledi. Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 57 vatandaşa 'Evde Temizlik', 55 vatandaşa 'Kişisel Bakım' hizmeti verirken, 187 vatandaşa da 'Sağlıklı Beslenme' ve 'Diyet' programı uyguladı.

Nisan ayından 1056 kişi işe yerleştirildi

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği 107 mülakatla, bin 56 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

Sokak hayvanlarına 18 bin kilogram mama dağıtıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına 18 bin kilogram mama dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı kalabilmeleri için de destek verdi. Nisan ayında 11 bin 520 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 510 hayvanın da aşılamasını yaparak sağlıklı olmaları için çalışmalarını sürdürdü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca, dezenfeksiyon ekipleri ile ilçedeki meydanları, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

Yol ve yeşillendirme çalışmaları devam etti

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 428 bin 100 kilogram asfalt, 11 bin 1 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 630 ağaç dikti. 2 bin 300 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt'u güzelleştirmeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti
Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi, Nisan ayında hizmetlerini artırarak devam etti - Son Dakika


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