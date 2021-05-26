Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park, zararlı böceklere karşı ilaçlıyor - Son Dakika

Ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla, ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele başlatan ekipler; parklar, orta refüjler ve mahalle aralarında kalan ağaçlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama işlemlerinde insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ YAZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

İlaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Suna Kahveci, "Bölgedeki parklarda, havaların ısınmasıyla beraber hastalıklı ağaçlarda ve zararlılarda artışlar olmaya başladı. Zararlı böceklerin bitkilere zarar vermesini hem de yayılımını önlemek adına ilaçlama yapıyoruz. Bölgemizde yaprak bitkileri ve manteri hastalıklarla ilgili ilaçlamalarımız sürerken, Esenkent bölgemizde de Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğiyle mücadelemiz devam ediyor. İlaçlamalarımızı iki ayrı periyot halinde yapıyoruz. İlk ilaçlamayı yaptıktan 15 gün sonra, ikinci kez ilaçlama yaparak ağaçları zararlılardan tamamen arındırıyoruz" dedi.