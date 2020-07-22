Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı - Son Dakika

Kültür Akademisi bünyesindeki kurslarda; deney ve bilim, robotik kodlama, matematik, İngilizce, halk oyunları, bale, çocuk korosu, gitar, piyano, keman, hızlı okuma, okuma kulüpleri, işaret dili, eğitici drama, akıl ve geleneksel çocuk oyunu, resim, satranç, ebru, taş boyama, küçük şefler mutfakta, geri dönüşüm, kitap ayracı yapımı, keçe sabun yapımı, yabancılara Türkçe, bağlama olmak üzere 25 farklı branşta eğitim veriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu