Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü

03.04.2021 14:15

Mart ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 4 bin 32 aileye gıda kolisi, 27 bin 142 aileye patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de 'Alışveriş kartı', 'Bebek Bezi ve Mama' desteği sağladı.

Mart ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 4 bin 32 aileye gıda kolisi, 27 bin 142 aileye patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de 'Alışveriş kartı', 'Bebek Bezi ve Mama' desteği sağladı.

Korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 32 adet gıda kolisi dağıttı. Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda projesi kapsamında çiftçilerden alınan patates ve soğanlar da gıda kolilerinin yanında verildi. Mart ayında 5 bin 424 adet 10'ar kilogramlık patates, 19 bin 214 adet de 12'şer kilogramlık soğan verildi. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 bin 928 adet 'Alışveriş kartı', 'Bebek Bezi ve Mama' desteği sağlayan ekipler, 908 adet 'Bot, Mont ve Kıyafet' yardımında bulundu.Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 683 kişiye Hasta Nakil, 1518 kişiye Hasta Nakil Ambulans, 863 kişiye Evde Sağlık, 17 kişiye de Fizik Tedavi Hizmeti verildi. Özel Eğitim Merkezi de 99 vatandaşa 308 saat Dil ve Konuşma ile Oyun Terapisi, Bireysel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi. Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 45 vatandaşa Evde temizlik, 144 vatandaşa Kişisel Bakım Hizmeti, 148 vatandaşa ise Sağlıklı Beslenme ve Diyet programı uyguladı.

İşsizliğe çözüm ESBİM'le geldi

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Mart ayı içerisinde 757 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

22 bin 500 ton mama dağıtımı yapıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Özellikle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları çalışmalarını artıran ekipler, sokak hayvanları için ilçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yaptı. 3 bin 170 Bin hayvanın tedavisini yapan ekipler, 495 hayvanın da aşılamasını yaptı. Öte yandan, ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu 187 binanın girişi, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumları da dezenfekte edildi.

15 bin 945 metrekare parke döşendi

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15 bin 945 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 992 ağaç dikti. 4 bin 45 çiçek dikimi de yapan ekipler, Esenyurt'u güzelleştirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Mart ayında da yardımlarını sürdürdü - Son Dakika


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