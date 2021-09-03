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Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri

03.09.2021 14:33

Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet ulaştırmaya devam etti.

Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Ağustos ayında da tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet ulaştırmaya devam etti. Ekipler ilçede bin 457 adet gıda kolisi dağıtarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmadı.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ağustos ayında ihtiyaç sahibi ailelere bin 457 adet gıda kolisi, 7 bin 200 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 7 bin 200 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 6 bin 626 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteği ile 'Eskart' yardımında bulundu.

Sağlık hizmetleri

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 531 vatandaşı 'Hasta Nakil Ambulansı', bin 329 kişiyi de 'Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç' hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 97 vatandaşa 'Evde Sağlık', 15 kişiye düzenli olarak 74 seans 'Evde Fizik Tedavi' hizmeti vererek yanlarında oldu.

Özel çocukların yanında

Özel Eğitim Merkezi'nde 52 çocuğa 184 saat 'Dil ve Konuşma Terapisi' eğitimi, 48 çocuğa 179 seans 'Bireysel Eğitim', 10 çocuğa 34 saat 'Oyun Terapileri' ve 21 aileye 39 seans 'Psikolojik Danışmanlık' hizmeti verildi. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 48 vatandaşa 'Evde Temizlik', 26 vatandaşa 'Kişisel Bakım' hizmeti verirken 167 vatandaşa da 'Sağlıklı Beslenme' ve 'Diyet' programı uyguladı. Öte yandan 20 engelli vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi'nde verilen el sanatları, müzik, folklor ve üniversiteye hazırlık kurslarından faydalandı.

Bin 85 kişi işe yerleştirildi

Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden olan Esenyurt'ta vatandaşların istihdam edilmesi için çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, iş arayanlar ile işveren firmaları buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Haziran ayı içerisinde bin 85 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

Yollar yenileniyor

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde 3 bin 356 ton asfalt, 12 bin 879 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı.

19 bin 520 kilogram mama dağıtıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanları için 17 bin 854 kilogram mama dağıtımı yaptı. 573 hayvanın tedavisini yapan ekipler; 796 hayvanın aşılamasını gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri
Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri
Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri
Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden ağustos ayı faaliyetleri - Son Dakika


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