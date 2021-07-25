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Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma

25.07.2021 10:17

Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'ndan sonra kurban satış alanında biriken hayvan gübrelerini iş makineleri ile toplayarak hem halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini önlüyor hem de hayvan gübresini organik bitki gübresi haline...

Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'ndan sonra kurban satış alanında biriken hayvan gübrelerini iş makineleri ile toplayarak hem halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini önlüyor hem de hayvan gübresini organik bitki gübresi haline getirerek ilçedeki park ve bahçelerde kullanıyor.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'ndan sonra kurban satış alanında kalan hayvansal atıkları temizleyip kireçleyerek çevreye zarar vermesini önlüyor. Ekipler, kurban satış alanında kalan hayvan gübrelerin hem halk sağlığına ve çevreye zarar vermemesini sağlıyor hem de bir yıl toprak altında bekletilerek bitki gübresi haline getiriyor. Elde edilen organik gübre Esenyurt'ta park ve bahçelerde kullanılıyor.

"Kurban satış alanı kireçlenerek hijyenik hale getirildi"

Kurban satış alanında yaklaşık 10 bin hayvanın satıldığını aktaran Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası ilçede çevre kirliliğini önlemek ve sinek oluşumuna karşı hijyen çalışması yaptıklarını ifade etti. Çalış, "Kurban Bayramı'ndan sonra bütün alanlarımız temizlendi, kireçlendi ve hijyenik hale getirildi. Karasineğe karşı ilaçlanma yapıldı. 8 adet kesimhanemiz vardı. Bu 8 kesimhaneler de bayramın 1'inci gününden itibaren temizlendi, ilaçlandı ve kullanıma hazır hale getirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, iş birliği yaparak bayramın 1'inci gününden bu yana Esenyurt'un bütün sokaklarının, çöp konteynerlerinin hem temizliğini ve yıkamasını hem de haşere ve karasineğe karşı ilaçlamasını yaptık" dedi.

"Hem çevre kirliliği önleniyor hem de organik gübre elde ediliyor"

Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal gübreleri dönüştürerek hem çevre kirliliğini önlüyor hem de park ve bahçelerde kullanmak için organik bitki gübresi elde ediyor. Bir ay süren kurban satış sürecinde tonlarca hayvan gübresi oluştuğunu söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Çalış, "Bu atıkları toprağa gömdük, kireçledik ve üstünü kapattık. Ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre amacı ile hayvan gübrelerini uygun bir şekilde toprağa gömdük. Bir sene sonra bu gübreleri topraktan yanmış bir şekilde çıkarıp ilçemizdeki park ve bahçelerde gübre olarak kullanacağız" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma
Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma
Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma
Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden çevre dostu örnek çalışma - Son Dakika


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