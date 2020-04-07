Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle

Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işitme engelli bireyler için işaret diliyle anlattı.



Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, işitme engelli bireylerin sosyal hayatta karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere çözüm getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nden bir işaret dili uzmanı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işaret diliyle anlattı. İşaret dili uzmanı, 2 dakika 20 saniyelik videoda sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere alınması gereken 14 tedbiri anlattı. İşaret dilinde hazırlanan videoda, elleri su ve sabunla iyice yıkamadan, sosyal mesafe kuralına, yurt dışı seyahatlerinin iptaline; yurt dışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması ve yurt dışından geldiği bilinen kişilerle temas edilmemesine kadar temel kurallara yer verildi. Hazırlanan video Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. - İSTANBUL