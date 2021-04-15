Esenyurt Belediyesi'nden online ramazan etkinlikler - Son Dakika

Vatandaşlar; Karagöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Kukla Tiyatrosu ve Tasavvuf Müziği Dinletisi gibi Ramazan etkinliklerini belediyenin Facebook hesabından takip edebilecek.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Ayı etkinliklerini dijital ortamda sürdürecek. Birim, pandemi dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlar için hazırladığı Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, Tasavvuf Müziği Dinletisi ve Kukla Tiyatrosu gibi birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerini belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayacak.

Etkinlik programı kapsamında; 17 Nisan'da Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, 18 Nisan'da Meddah Gösterisi, 23 Nisan'da çocuklara özel 23 Nisan Kukla Tiyatrosu, 24 Nisan'da Meddah Gösterisi, 25 Nisan'da Tasavvuf Müziği Dinletisi ve 30 Nisan'da Karagöz ve Hacivat gölge oyunu izleyiciyle buluşacak. Programların tümü saat 21.00'de Esenyurt Belediyesi'nin Facebook hesabı üzerinden yayınlanacak.