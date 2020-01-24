Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva

21 dakika önce

Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların daha korunaklı barınmalarını sağlamak için ilçedeki parklara kafes yuvalar yerleştirdi.

Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva, System.String[]

Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların daha korunaklı barınmalarını sağlamak için ilçedeki parklara kafes yuvalar yerleştirdi.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sokakta yaşayan kediler için ilçede bulunan parklara kafes yuvalar yerleştirdi. Dört mevsim için uygun olarak hazırlanan kedi kafesleri hayvanların daha korunaklı barınması için mevcut kedi evlerinin çevrelerine konuldu. Hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini ve diğer hayvanlardan zarar görmeden güvenli bir şekilde barınmalarını sağlayan kafeslerde, kedilerin girebileceği küçük kapılar yapılarak, içerisine su ve mama kapları kondu. Ekipler çalışmaların ilçe genelindeki tüm parklarda devam edeceğini ve köpek kulübelerinin de arttırılacağını bildirdi. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı
Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:12:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]