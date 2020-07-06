ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE PAZARCI GERİLİMİ - Son Dakika

Anıl UÇAN-Cemal YURTTAŞ-Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta, pandemi süreci gerekçesiyle tezgah açmalarına izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı, belediye binası önünde eylem düzenledi.
"4 AYDIR BEKLİYORUZ"
Pazar tezgahının elinden alındığını belirten Ayşe Altay, "Seçimlerden bir hafta önce başkan yanımıza geldi ve bizden oy istedi. Herkesten oy istedi, benden alamadı, vermem. Çünkü AK Parti bize bu pazarı verdi, CHP elimizden aldı. Aynısını arkadaşlarıma da söyledim. Vermeyin oy dedim. Bizim elimizden pazar yerlerimizi alacağını söyledim. Dediğimi yaptı. Pandemi döneminde temizleyeceğiz ve ilaçlama yapacağız diye elimizden aldılar. 4 aydır biz işsiziz. 4 aydır bu insanlar mağdur. Çoğu engelli. Her seferinde bizi oyalama taktiği yapıyor. 4 aydır bekliyoruz" dedi.