Esenyurt Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, sokaktan barınağa getirilerek gerekli tedavileri yapılan hayvanları yeni başlattığı bir projeyle ilçedeki firmalara sahiplendiriyor. Yeni yuvalarına kavuşan hayvanların aşıları ve kontrolleri, belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi için getirilen sokak hayvanını, tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendiriyor. Müdürlük, sokaktan barınağa alınarak tedavi, bakım ve kısırlaştırmaları tamamlanan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında oluşturulan bir ekip, ilçe genelindeki firmaları gezerek, firma sahiplerine barınakta misafir edilen sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyip istemediklerini soruyor. Sahiplenmek isteyen firmaların kendilerine uygun hayvanı seçmesinin ardından, gerekli işlemler ve sağlık kontrolleri tamamlanarak hayvanlar yeni yuvalarına götürülüyor. Yuvalarına kavuşan kedi ve köpeklerin sağlık kontrolleri ve aşıları ise Esenyurt Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

"Gözümüz onların üzerinde olacak"

Hayvanları yeni yuvalarına teslim eden Esenyurt Belediyesi Veteriner Teknikeri Esra Önder, "Hayvanlar için neler yapabiliriz diye projeler üretmeye çalışıyoruz. Barınağımızda bulunan ve uzun süredir sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlar için belediye temsilcilerimizle birlikte firmalarla görüşme yapıldı. Onlar da duyarlı bir şekilde sahiplenmek istediler. Kendileri için uygun olan hayvanları seçtiler. İşlemleri ve aşıları tamamlanan hayvanları firmalarımıza getirerek sahiplendirdik. Yılda bir kez kuduz aşılarını yapacağız. Aynı zamanda bir elimiz bir gözümüz onların üzerinde olacak. Sahiplenen vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde olacağız" dedi. - İSTANBUL