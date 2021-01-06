Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı

06.01.2021 13:18

- Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla, 2020 yılı içerisinde tonlarca atığı dönüşüme kazandırdı.

- Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla, 2020 yılı içerisinde tonlarca atığı dönüşüme kazandırdı.

Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Birim, 'Dönüşüm Seninle' ve 'Çöpe Atmayın Geleceğe Değer Katın' sloganlarıyla başlattığı projede; 29 bin ton ambalaj atığını, 116 ton atık yağı, 2 buçuk ton atık pili, 2 ton elektronik atığı, 102 ton tekstil atığını ve 300 ton lastik atığını geri dönüşme kazandırdı. Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen plastik, cam, metal, kompozit, kağıt-karton, ahşap gibi malzemelerin bırakıldığı ambalaj atık kutuları, tekstil kumbarası, elektronik ve floresan atık kumbarası ve pet kafesler sayesinde tonlarca atık geri dönüşüme gönderildi. Ambalaj atıklarının yanı sıra marketlerdeki karton atıkları ve evlerde kullanılmayan eski mobilyaları, atık lastikleri ve atık yağları günlük olarak toplayan birim, bu atıkları tesislerde ayrıştırılarak çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırıyor.

Atık yağlar deterjana dönüşüyor

Lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar toplanıyor. Bunun karşılığında vatandaşlara sıvı deterjan hediye ediliyor. Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan veriyor. Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Esenyurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları için Esenyurt Belediyesi'nin çağrı merkezini arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık yağları alarak farklı alanlarda kullanılabilmesi için geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.

Cam ve pet şişeler çöpe değil kumbaraya atılıyor

Belirlenen noktalara yerleştirilen cam kumbarası ve pet kafesler ile cam ve plastik şişeler çöp kutularına değil, geri dönüşüm kutularına atılıyor. Ekipler, çevre ve insan sağlığına zara veren atık pillerin biriktirilmesi için ilçe genelindeki okul, kamu binaları, muhtarlıklara atık pil toplama kutuları yerleştirerek pilleri dönüşüme kazandırıyor.

Giysi ve tekstil atık kumbaraları her noktada

Oluşturulan projeyle birlikte tekstil atıkları ilçe genelinde toplanmaya devam ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için birçok noktaya "Giysi ve Tekstil Atık Toplama Kumbaraları" yerleştirildi. Kumbaralara atılan atıklar her gün belirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm merkezine götürülüyor.

Evsel atıklar toplanıyor

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise, vatandaşların evsel atıklarını toplayarak, geri dönüşüme kazandırıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi eskiyen evsel atıklar belli bir periyotlar dahilinde, ekipler tarafından bulunduğu bölgeden alınarak dönüşüme kazandırılmak üzere geri dönüşüm tesise götürülüyor.

"Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmalıyız"

Geri dönüşüm çalışmalarını sıfır atık hedefiyle yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mühendisi Selda Şimşir, "Vatandaşlarımız, evde ve işyerlerinde biriktirdikleri atıklarının toplanması için Esenyurt Belediyesi'nin çağrı merkezini arayabilir. Çağrı merkezimizden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlandıklarında adres ve iletişim bilgilerinizi alıyoruz ve sonra ekiplerimiz tarafından atıkların adreslerden alımını sağlıyoruz. Ayrıca Esenyurtlular ilçemizin çeşitli noktalarına bıraktığımız geri dönüşüm kutularına atıklarınızı bırakabilir. Hepimizin sorumluluğu gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak" dedi.

Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı
Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Dönüşüm, Cam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi tonlarca atığın geri dönüşümünü sağlamaya başladı - Son Dakika


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