Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleklere sahip çıktı - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın Modern Hayvan Bakımevi'ne getirdiği iki yaralı leyleği tedavi altına aldı. Merkezde yapılan muayenenin ardından birinin ayağının diğerinin ise kanadının kırıldığı tespit edildi. Yaralı leyleklere ilk müdahaleyi yapan hekimler, tedavilerinin tamamlanması ve ardından doğal yaşamlarına bırakılmaları için leylekleri Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim etti.

"İlk müdahaleyi yaptık"

Leyleğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Muhammed Alagöz, "Barınağımıza getirilen leylekleri muayene ettik. Muayenemizde birinin kanadının kırık olduğu diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. İlk müdahalelerini yaparak Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim edeceğiz" dedi.