Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti'ne devam ediyor.

Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor, System.String[]

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti'ne devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, uzman hemşireler aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan şekeri ölçümü gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yaz-kış 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor. - İSTANBUL

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Esenyurt Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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