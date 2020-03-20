Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor - Son Dakika

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un meydanlarını antiviral özelliğe sahip temizlik ürünleri ile dezenfekte ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un meydanlarını antiviral özelliğe sahip temizlik ürünleri ile dezenfekte ediyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kent genelinde 45 meydanın detaylı temizliğine başlandı.

Çalışma kapsamında Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin meydanları dezenfekte edildi.

Mart ayının 25'ine kadar sürecek 6 günlük ilk periyotta, kentin tüm meydanları, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte edilecek. Çalışmalara mekanik yıkama ve süpürme araçları da eşlik edecek.

Temizlik çalışmaları, kent genelinde her hafta aralıksız sürecek. İlk 6 günlük periyotta, sahada görev yapan personel ve ekipman ise şunlardan oluşuyor:

"45 bölge sorumlusu, 738 işçi ve şoför, 55 mekanik süpürge aracı, 73 mekanik yıkama aracı, 52 elle süpürme aracı (1 sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 51 çift kabin kamyonet;7 kişilik ekiplerin olduğu), 104 elektrikli temizlik makinesi ve manuel süpürücü."

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:51 Kaynak: AA

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