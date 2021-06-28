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ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI

28.06.2021 04:48

Esenyurt'ta D-100 üzerinde bir otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerlerken aydınlatma direğine çarptı.

Esenyurt'ta D-100 üzerinde bir otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerlerken aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 ZE 1225 plakalı araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu. Makas atan otomobil şoförü yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI
ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI
ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI
ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI

D-100 Karayolu, Otomobil, Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT D-100'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika


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