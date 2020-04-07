Esenyurt'da binada patlama - Son Dakika

Esenyurt'da binada patlama
6 saat önce
Serdar ALTINTEPE / ESENYURT'ta bir binada patlama meydana geldi.
Serdar ALTINTEPE/ ESENYURT'ta bir binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:37 Kaynak: DHA
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