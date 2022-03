Son dakika haber! ESENYURT'DA EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN İTFAİYE ERİNE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ESENYURT'ta eşi Melike Can'ı (28) boğarak öldüren itfaiye eri Sebahattin Can (37) hakkında soruşturma tamamlandı. Sebahattin Can 'Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılması istendi.

Olay, 28 Eylül tarihinde Orhangazi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İtfaiye eri Sebahattin Can eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Sebahattin Can eşini boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak Polisi arayın diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay gününden önce bir süredir eşlerin arasında anlaşmazlık ve tartışmalarının yaşandığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede olay günü çiftin evlerinde yaşanan tartışma sonucunda sanık Sebahattin Can'ın eşi Melike Can'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü aktarıldı. Soruşturmada tanık olarak dinlenen çiftin alt komşusu Olay günü üst katta bağrışma sesleri geliyordu. Sonrasında bir sessizlik oldu. Sebahattin pencereye çıkarak 'Polis çağırın' diye bağırdı şeklinde konuştu.

'BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK

Maktulün arkadaşı olan diğer tanık ise 'Olaydan üç hafta kadar önce dışarıda Melike ile birlikte dolaşırken Sebahattin, Melike'yi arayıp hakaret etti. Sonra Melike 'Bu adam beni öldürecek, tehdit ediyor' diye konuştu dedi. Sanık ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Sanık Sebahattin Can hakkında 'Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.