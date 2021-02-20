Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim

20.02.2021 16:22

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe, ve benzeri işletmeler denetlendi.

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe, ve benzeri işletmeler denetlendi.

Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kafe ve restoranları denetledi. Restoran çalışanlarının ve müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığını denetleyen Asayiş Büro ekipleri maske, eldiven kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca kafe ve restoran işletmecilerine, yoğunluğun önlenmesi ve işletmelerde paket servis dışında müşterilerin bulundurulmaması yönünde uyarıldı. Ekipler,  zaman zaman meydandaki insanlara maske kurallarına uyulması yönünde de uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:52 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
16:49 Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti
16:35 AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
16:31 Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi
16:10 Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi
16:05 Luis Nani, Adana Demirspor'a imza atmak için İstanbul'da
16:04 Hollanda'da istifa depremi! Eşi Müslüman olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı tehditler sebebiyle siyasetten çekildi
16:00 Hollanda'da istifa krizi! Eşi Müslüman olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı tehditler nedeniyle siyaseti bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 17:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement