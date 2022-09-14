Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

14.09.2022 22:24
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

YORUMLAR
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(Ek Bilgilerle)'Sessiz olun' uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü (Ek Bilgilerle)'Sessiz olun' uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü (Ek Bilgilerle)'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ (Ek Bilgilerle)'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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