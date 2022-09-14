Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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