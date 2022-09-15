Hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklanarak ölümüne ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı, çalıştığı hastanede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Çetin K. ile yanındaki Mazlum B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, dün aralarında çıkan kavgada Çetin K. tarafından boynundan bıçaklanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.