Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın. - Son Dakika

Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın.

6 saat önce

Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın.

Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın., System.String[]

Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın... Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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