Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın. - Son Dakika

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Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın.
6 saat önce
Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
Esenyurt' dört katlı bir tekstik fabrikasında yangın... Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - İSTANBUL
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