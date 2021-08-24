Esenyurt engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşure ikramında bulundu - Son Dakika

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler, günlük sıcak yemek dağıtımının yanında aşure ikramında da bulundu. Muharrem Ayı'nda engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşları unutmadıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Canan Düzcü, "Müdürlük olarak, günlük sıcak yemek dağıtımı yaptığımız vatandaşlarımızın adreslerine giderek aşurelerimizi ikram ettik. Sosyal yardımlarımız artarak devam edecek" dedi.