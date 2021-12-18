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Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar - Son Dakika

Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar

18.12.2021 11:08

İstanbul Esenyurt'ta "Tantanacılar" adı ile ün salan kadın hırsızlar, bu sefer de bir giyim mağazasına dadandı. Sahte para uzatarak alışveriş yapmak isteyen hırsızlar, kasiyerin durumu fark etmesiyle kargaşa çıkarıp kıyafet çaldı. Mağaza çalışanı o anlarda ne olduğunu anlayamazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, "Tantanacılar" adı ile ünlenen kadın hırsızlardan biri, giyim mağazasına girip sahte para ile alışveriş yapmak istedi. Mağaza çalışanının durumu fark etmesiyle kapıya yönelen kadın, arkadaşlarını mağazaya çağırdı.

KIYAFETLERİ ETEKLERİNİN İÇİNE SOKTULAR

Toplamda üç kadının kıyafet bakmasıyla ilgisi dağılan mağaza çalışanı, neler yaşandığını anlamadı. Beğendiği kıyafetleri eteklerinin içine sokan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

"BU KADINLAR ESNAFIN KORKULU RÜYASI OLDU"

Yaşanan hırsızlığı anlatan mağaza sahibi Serap Kaya, "Olay 2 gün önce gerçekleşti. O sırada mağazada ben yoktum, elemanım çalışıyordu. Üç kadın dükkana girmiş ve biri çalışan arkadaşı oyalarken diğerleri hırsızlık yapmış. Kadınlardan biri çocuk kıyafetlerini çalarken diğeri de iç giyim eşyalarından çalmış. Yaşanan hırsızlık yaklaşık 3-4 dakika sürerken toplamda 250 TL'lik kıyafet çalmışlar. Bu kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu. Hep aynı kadınlar, marketlere ve mağazalara giriyorlar. Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar ve esnafı zarara sokuyorlar" dedi.

Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: Tantanacı kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar

alışveriş, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: 'Tantanacı' kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar - Son Dakika
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