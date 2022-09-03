Esenyurt sanayi sitesinde dehşete düşüren kaza: 1 ağır yaralı

Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde sürücünün dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda yürüyen adama çarptı. Kaza sonrasında sürücü koşarak olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 31 Ağustos saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yaya ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil çarptığı yaya yaralanırken, otomobil sürücüsü ise koşarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü ise yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL