İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından hayata geçirilen "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında güvenli sürüş eğitimine katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.
Proje kapsamında ilçedeki 25 çocuk, polisler tarafından verilen bisikletle güvenli sürüş eğitimini tamamladı.
Esenyurt'ta Kıraç Ortaokulunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katıldığı törende eğitimini tamamlayan 25 çocuğa bisiklet armağan edildi.
Törene Aktaş'ın yanı sıra, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler katıldı.
Aktaş tören sonrası Kıraç polis merkezini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklet dağıtıldı - Son Dakika