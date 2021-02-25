"Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında çocuklara bisiklet dağıtıldı - Son Dakika

"Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında çocuklara bisiklet dağıtıldı

25.02.2021 19:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından hayata geçirilen "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında güvenli sürüş eğitimine katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından hayata geçirilen "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında güvenli sürüş eğitimine katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Proje kapsamında ilçedeki 25 çocuk, polisler tarafından verilen bisikletle güvenli sürüş eğitimini tamamladı.

Esenyurt'ta Kıraç Ortaokulunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katıldığı törende eğitimini tamamlayan 25 çocuğa bisiklet armağan edildi.

Törene Aktaş'ın yanı sıra, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler katıldı.

Aktaş tören sonrası Kıraç polis merkezini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik, İstanbul, Bisiklet, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklet dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, erken seçim için tarih verip Cumhur İttifakı'na seslendi Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Gurbetçi, fındık bahçesinde benzinle kendini yaktı İş yerinde kendini asan genci arkadaşları bulup ipten indirdi Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı Benzin içme bağımlılığı olan genç kadın, ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor         
19:35
Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı         
18:31
İbo Show'un konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
18:14
Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı         
17:59
Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek         
17:49
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı         
15:13
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi         
12:51
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum         
11:52
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 19:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında çocuklara bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei