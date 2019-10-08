Son Dakika Haberleri: Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazası
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazası

Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazası

1 saat önce

Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazasıİSTANBUL - Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı.

Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazası

İSTANBUL - Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Esenyurt Haramidere Sanayi durağında metrobüs kazası

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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